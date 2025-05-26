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МИД Ирана вызвал советника посольства Франции и выразил ему протест

Иранский режиссер-диссидент Джафар Панахи получил главную награду на Каннском кинофестивале за фильм «Простая случайность». Барро прокомментировал это событие, отметив, что награда была вручена «в знак сопротивления угнетению со стороны иранского режима».

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Ирана вызвал советника посольства Франции и выразил протест в связи с комментариями главы французского МИД Жана-Ноэля Барро. Об этом сообщает РИА Новости.

Иранский режиссер-диссидент Джафар Панахи получил главную награду на Каннском кинофестивале за фильм «Простая случайность». Барро прокомментировал это событие, отметив, что награда была вручена «в знак сопротивления угнетению со стороны иранского режима».

В сообщении госагентства ISNA уточняется, что глава второго отделения Западной Европы МИД Ирана Мохаммад Танхаи выразил протест против уничижительных высказываний и необоснованных заявлений французского министра в адрес исламской республики. -0-