МИД Ирана вызвал советника посольства Франции и выразил ему протест

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Ирана вызвал советника посольства Франции и выразил протест в связи с комментариями главы французского МИД Жана-Ноэля Барро. Об этом сообщает РИА Новости.
Иранский режиссер-диссидент Джафар Панахи получил главную награду на Каннском кинофестивале за фильм «Простая случайность». Барро прокомментировал это событие, отметив, что награда была вручена «в знак сопротивления угнетению со стороны иранского режима».
В сообщении госагентства ISNA уточняется, что глава второго отделения Западной Европы МИД Ирана Мохаммад Танхаи выразил протест против уничижительных высказываний и необоснованных заявлений французского министра в адрес исламской республики. -0-