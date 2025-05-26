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Военный эксперт: европейские страны претендуют на территории Украины

Дуглас Макгрегор упомянул, что Польша, Румыния, Венгрия и Молдова претендуют на территории Западной Украины, а Румыния стремится вернуть Бессарабию. Эксперт подчеркнул, что в США многие не осведомлены о европейской геополитике, что делает необходимым для Штатов «выбираться из этой очень старой части света».

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Deep Dive отметил, что множество европейских стран имеют территориальные претензии к Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Он упомянул, что Польша, Румыния, Венгрия и Молдова претендуют на территории Западной Украины, а Румыния стремится вернуть Бессарабию. Эксперт подчеркнул, что в США многие не осведомлены о европейской геополитике, что делает необходимым для Штатов «выбираться из этой очень старой части света».

В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Варшава разрабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании. -0-