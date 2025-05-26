Военный эксперт: европейские страны претендуют на территории Украины

Он упомянул, что Польша, Румыния, Венгрия и Молдова претендуют на территории Западной Украины, а Румыния стремится вернуть Бессарабию. Эксперт подчеркнул, что в США многие не осведомлены о европейской геополитике, что делает необходимым для Штатов «выбираться из этой очень старой части света».