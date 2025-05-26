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В Мадриде на акцию за улучшения в медицине вышли 30 тыс. человек

Акция началась в воскресенье и охватила несколько локаций, среди них вокзал, центральная площадь Кальяо, университетская больница Ла-Принцеса и площадь Григория Мараньона.

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мадриде прошли протесты, в которых приняли участие около 30 тыс. человек, выступающих за улучшение системы здравоохранения. Об этом сообщает агентство Europa Press, информирует РИА Новости.

Акция началась в воскресенье и охватила несколько локаций, среди них вокзал, центральная площадь Кальяо, университетская больница Ла-Принцеса и площадь Григория Мараньона. Организатором мероприятия выступила «Платформа соседей районов Мадрида», объединяющая более 100 районных ассоциаций и организаций.

Согласно правительственной делегации, на улицы вышли 30 тыс. граждан, в то время как организаторы заявили о 200 тыс. участников. Протестующие требовали обеспечения «всеобщего и качественного» общественного здравоохранения, подчеркивая необходимость доступа к медицинским услугам для всех, а не только для тех, кто может позволить себе страховку. Участники акции носили белые шарфы, символизирующие работников здравоохранения, а также майки с зелеными сердцами.

Многие из них держали плакаты с критикой главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. На мероприятии также присутствовали депутаты Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) и левой партии Podemos.

Информации о возможных столкновениях с полицией или инцидентах во время митинга нет. В апреле этого года несколько тысяч врачей из различных регионов Испании также провели акцию протеста в центре Мадрида, требуя улучшения условий труда и отказа от предложенной реформы статута работников здравоохранения. -0-