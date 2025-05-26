В Мадриде на акцию за улучшения в медицине вышли 30 тыс. человек

Согласно правительственной делегации, на улицы вышли 30 тыс. граждан, в то время как организаторы заявили о 200 тыс. участников. Протестующие требовали обеспечения «всеобщего и качественного» общественного здравоохранения, подчеркивая необходимость доступа к медицинским услугам для всех, а не только для тех, кто может позволить себе страховку. Участники акции носили белые шарфы, символизирующие работников здравоохранения, а также майки с зелеными сердцами.