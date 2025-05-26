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Уганда приостановила военное сотрудничество с ФРГ из-за немецкого посла

Угандийские вооруженные силы объявили о немедленном прекращении всех оборонных и военных отношений с Германией, ссылаясь на предполагаемую подрывную деятельность посла в Кампале. Кроме того, его обвиняют в поддержке оппозиции.

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Уганды приостановили военное сотрудничество с Германией, обвинив германского посла Матиаса Шауэра во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Угандийские вооруженные силы объявили о немедленном прекращении всех оборонных и военных отношений с Германией, ссылаясь на предполагаемую подрывную деятельность посла в Кампале. Кроме того, его обвиняют в поддержке оппозиции.

Сообщается, что на одной из встреч с командующим силами обороны Уганды Мухузи Кайнеругабой немецкий дипломат выразил недовольство поведением командующего в социальных сетях, которое, по его мнению, могло негативно сказаться на репутации военных. Это событие стало одним из крупнейших дипломатических конфликтов между Угандой и Европой. -0-