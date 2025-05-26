Сообщается, что на одной из встреч с командующим силами обороны Уганды Мухузи Кайнеругабой немецкий дипломат выразил недовольство поведением командующего в социальных сетях, которое, по его мнению, могло негативно сказаться на репутации военных. Это событие стало одним из крупнейших дипломатических конфликтов между Угандой и Европой. -0-