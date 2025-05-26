В Королеве загорелся торговый центр

Следователи инициировали уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности, что привело к возгоранию в торговом центре (ч.1 ст. 219 УК РФ). Предварительно причиной инцидента могла стать неисправность или перегрузка электропроводки. После завершения тушения пожара следователи и криминалисты СК начнут осмотр места происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося. -0-