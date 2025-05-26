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В Королеве загорелся торговый центр

Возгорание произошло на втором этаже здания, где загорелись строительные материалы. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ресторане торгового центра «Пионер» в Королеве произошел пожар. Пресс-служба прокуратуры Московской области сообщила, что огонь охватил площадь в 400 кв.м, информирует ТАСС.

Возгорание произошло на втором этаже здания, где загорелись строительные материалы. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

Следователи инициировали уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности, что привело к возгоранию в торговом центре (ч.1 ст. 219 УК РФ). Предварительно причиной инцидента могла стать неисправность или перегрузка электропроводки. После завершения тушения пожара следователи и криминалисты СК начнут осмотр места происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося. -0-