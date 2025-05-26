Минздрав Газы: число погибших с начала эскалации приблизилось к 54 тыс

Установленный в январе режим прекращения огня был прерван 18 марта, когда израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе — освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США. -0-