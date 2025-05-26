Минздрав Газы: число погибших с начала эскалации приблизилось к 54 тыс

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате действий Израиля в секторе Газа с 7 октября 2023 года приблизилось к 54 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.
Ранения получили почти 123 тыс. человек. Статистика не включает данные больниц, доступ к которым осложнен. Сообщается, что за последние сутки в больницы сектора Газа поступило 38 тел, а также 204 раненых.
Установленный в январе режим прекращения огня был прерван 18 марта, когда израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе — освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США. -0-