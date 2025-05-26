Euractiv анонсировал пересмотр статуса украинских беженцев в ЕС

По данным издания, с 2022 года участниками программы стали 4,3 млн украинцев, большинство из которых осели в Польше, Германии, Чехии и Словакии. InPoland со ссылкой на данные Евростата сообщало о перетоке украинских беженцев из Польши в Германию в конце 2024 года. Как утверждал министр национального единства Украины Алексей Чернышов, около 30% беженцев вернутся на родину через полгода после завершения боевых действий, еще столько же останутся за рубежом. О готовности вернуться в 2024 году заявили 65% украинцев по сравнению с 77% в 2022-м, следует из данных управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.