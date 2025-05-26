Euractiv анонсировал пересмотр статуса украинских беженцев в ЕС

В ЕС «за закрытыми дверями» все чаще обсуждают «стратегии выхода» из Директивы о временной защите (TPD), которая определяет правовой статус украинских беженцев, из-за изменения «геополитического ландшафта», пишет Euractiv со ссылкой на европейского дипломата, пожелавшего сохранить анонимность.
TPD была создана в 2001 году, но заработала в полную силу после начала военной операции на Украине. Временная инициатива позволила предоставлять украинским беженцам право жить, работать и получать доступ ко всем услугам в Евросоюзе. Изначально срок ее действия был ограничен мартом 2025 года, однако Еврокомиссия продлила его на год, до марта 2026-го, пишет Euractiv.
Ожидается, что обсуждение дальнейшей судьбы TPD состоится
«Если мы не предоставим возможность выйти из программы, мы рискуем перегрузить национальные системы предоставления убежища, что и должна была предотвратить TPD», — заявил дипломат ЕС.
Евросоюз «уже на тонком льду из-за последнего продления», поэтому ему необходимо разработать альтернативу временной защите тех, кто хочет остаться в ЕС или вернуться на Украину, однако в этом случае «нагрузка будет невероятной», считает старший советник по вопросам политики в «Международном центре развития миграционной политики» (ICMPD) Мартин Вагнер.
Одним из альтернативных вариантов станет сужение сферы действия TPD, которое подразумевает отказ в повторном участии в программе для вернувшихся на постоянное место жительства на Украину или отсутствие нынешних преимуществ для вновь прибывших в ЕС, пишет издание. «В конце концов, нам придется задаться вопросом: что будет после временной защиты? Этого не избежать», — заключил Вагнер.
По данным издания, с 2022 года участниками программы стали 4,3 млн украинцев, большинство из которых осели в Польше, Германии, Чехии и Словакии. InPoland со ссылкой на данные Евростата сообщало о перетоке украинских беженцев из Польши в Германию в конце 2024 года. Как утверждал министр национального единства Украины Алексей Чернышов, около 30% беженцев вернутся на родину через полгода после завершения боевых действий, еще столько же останутся за рубежом. О готовности вернуться в 2024 году заявили 65% украинцев по сравнению с 77% в 2022-м, следует из данных управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.