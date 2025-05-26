Социалисты набрали более 80% голосов на парламентских выборах в Венесуэле

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Альянс «Большой патриотический полюс», в который входит правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы, набрал более 82% голосов на парламентских выборах в республике, сообщает агентство Prensa Latina.
«Единая социалистическая партия Венесуэлы одержала убедительную победу на региональных и парламентских выборах, завоевав 23 из 24 губернаторских кресел, подтвердив позицию чавистов (последователей покойного президента Уго Чавеса. — Прим. БЕЛТА) как ведущей политической силы страны», — пишет агентство.
По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, по итогам передачи данных с 93,01% избирательных участков альянс «Большой патриотический полюс» получил 4 553 484 голоса, что составляет 82,68% от общего числа.
Отмечается, что оппозиционный Демократический альянс получил 344 422 голоса, что соответствует 6,25%. Коалиция UNTC Unica набрала 5,18% голосов, а «Соседская сила» — 2,57%.
На выборах, состоявшихся 25 мая, были избраны 24 губернатора, 285 депутатов парламента и 260 депутатов региональных советов. -0-