МИД Ирана: Тегеран не приостановит обогащение урана ради сделки с США

«Мы с самого начала ясно дали понять, что если цель американцев — не допустить превращения ядерной программы Ирана в оружие и сохранить ее мирный характер, то эта цель будет достигнута, мы никогда не стремились к военному использованию ядерной энергии, — сказал Багаи журналистам.— Но если их цель состоит в том, чтобы лишить Иран его неоспоримого права (на использование атомной энергии в мирных целях. — “Ъ”), которое является правом, предоставленным государствам-членам Договором о нераспространении ядерного оружия, мы считаем, что этот процесс не увенчается успехом» (цитата по ISNA).