В Индии объявлена тревога после аварии судна, перевозившего опасный груз

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти южного индийского штата Керала объявили тревогу после того, как судно MSC ELSA, перевозившее нефть и опасные грузы, дало течь и затонуло у побережья штата в Аравийском море. Об этом сообщает BBC.
«Поскольку нефтяное пятно может достичь любой точки побережья Кералы, по всему прибрежному поясу объявлена тревога», — говорится в заявлении властей.
Официальные лица заявили, что усилили меры по контролю загрязнения, чтобы остановить разлив.
Разлив произошел на контейнеровозе под флагом Либерии, который перевернулся недалеко от города Кочи 25 мая. Прибрежная полоса богата биоразнообразием и также является важным туристическим направлением.
Все 24 члена экипажа были спасены военно-морскими силами Индии после многочасовой операции.
Некоторые из контейнеров судна дрейфуют к берегу, что потребовало эвакуации в этом районе. Власти опасаются, что утечка нефти, топлива и других вредных веществ с судна может поставить под угрозу здоровье жителей и морских обитателей.
Людям, проживающим вблизи моря, рекомендовали не прикасаться к каким-либо контейнерам или нефти, которые может вынести на берег, а рыбакам было предложено не подходить слишком близко к затонувшему судну.
Береговая охрана Индии направила на место происшествия судно с оборудованием для контроля за загрязнением окружающей среды. Для обследования местности был также направлен один из самолетов, оснащенный системой обнаружения разливов нефти.
Отмечается, что на судне находилось 13 контейнеров с опасным грузом, а также 12 контейнеров с карбидом кальция — химикатом, который вступает в реакцию с морской водой, выделяя легковоспламеняющийся газ. Кроме того, на судне было дизельное топливо и мазут. -0-