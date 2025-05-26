В Индии объявлена тревога после аварии судна, перевозившего опасный груз

Отмечается, что на судне находилось 13 контейнеров с опасным грузом, а также 12 контейнеров с карбидом кальция — химикатом, который вступает в реакцию с морской водой, выделяя легковоспламеняющийся газ. Кроме того, на судне было дизельное топливо и мазут. -0-