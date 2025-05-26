Беларусь представила в ООН заявление о проблемах в международном уголовном сотрудничестве

«Одной из основных проблем, препятствующих эффективному сотрудничеству, они назвали односторонние принудительные меры, — отметили в МИД. — В контексте тематического мандата комиссии было отмечено, что такие меры препятствуют эффективному расследованию транснациональных уголовных дел. Национальные правоохранительные органы сталкиваются с трудностями в обмене оперативными данными, сборе доказательств, проведении совместных операций, возвращении имущества и сотрудничестве в вопросах экстрадиции. Эти дискриминационные меры подрывают выполнение соответствующих конвенций ООН, договоров о сотрудничестве и взаимной помощи в уголовных делах, ослабляют правовую основу международного сотрудничества в области уголовного правосудия и фактически позволяют многим преступникам избегать наказания».