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Содокладчики ПАСЕ приедут в Кишинев: в программе — встречи с МИД, СИБ и Минюстом

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Контекст происходящих в Молдове политических событий и подготовка к парламентским выборам в стране станут одними из тем визита в Кишинев содокладчиков Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по республике.

Источник: Sputnik.md

Как сообщает пресс-служба парламента, Пьер-Ален Фридез и Занда Калниня-Лукашевича будут находиться в молдавской столице с 26 по 28 мая. Целью визита является оценка соблюдения Молдовой обязательств, взятых на себя в качестве государства-члена Совета Европы.

В повестку дня дискуссий включены и такие темы, как реформа правосудия, борьба с коррупцией, соблюдение прав человека, свобода выражения мнений, демократический надзор и парламентское сотрудничество.

уточнили в пресс-службе

В ходе визита содокладчики запланировали встречи с президентом Молдовы Майей Санду, премьер-министром Дорином Речаном, председателем парламента Игорем Гросу.

Содокладчики ПАСЕ также проведут беседы с представителями Министерства юстиции и Министерства иностранных дел.

В ходе ознакомительного визита содокладчики ПАСЕ встретятся с генеральным прокурором, главой Службы информации и безопасности, народным адвокатом, а также с представителями Центральной избирательной комиссии, Совета по телерадиовещанию, Высшего совета магистратуры, Высшего совета прокуроров, Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения и гражданского общества.

Республика Молдова является государством-членом Совета Европы с 1995 года.