Содокладчики ПАСЕ приедут в Кишинев: в программе — встречи с МИД, СИБ и Минюстом

Как сообщает пресс-служба парламента, Пьер-Ален Фридез и Занда Калниня-Лукашевича будут находиться в молдавской столице с 26 по 28 мая. Целью визита является оценка соблюдения Молдовой обязательств, взятых на себя в качестве государства-члена Совета Европы.