Содокладчики ПАСЕ приедут в Кишинев: в программе — встречи с МИД, СИБ и Минюстом

Как сообщает пресс-служба парламента, Пьер-Ален Фридез и Занда Калниня-Лукашевича будут находиться в молдавской столице с 26 по 28 мая. Целью визита является оценка соблюдения Молдовой обязательств, взятых на себя в качестве государства-члена Совета Европы.
В повестку дня дискуссий включены и такие темы, как реформа правосудия, борьба с коррупцией, соблюдение прав человека, свобода выражения мнений, демократический надзор и парламентское сотрудничество.
В ходе визита содокладчики запланировали встречи с президентом Молдовы Майей Санду, премьер-министром Дорином Речаном, председателем парламента Игорем Гросу.
Содокладчики ПАСЕ также проведут беседы с представителями Министерства юстиции и Министерства иностранных дел.
В ходе ознакомительного визита содокладчики ПАСЕ встретятся с генеральным прокурором, главой Службы информации и безопасности, народным адвокатом, а также с представителями Центральной избирательной комиссии, Совета по телерадиовещанию, Высшего совета магистратуры, Высшего совета прокуроров, Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения и гражданского общества.
Республика Молдова является государством-членом Совета Европы с 1995 года.