Дапкюнас: важны общие усилия по восстановлению в Евразии пространства неделимой безопасности

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важны общие усилия по восстановлению в Евразии пространства неделимой безопасности и взаимоуважительного сотрудничества. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас, выступая 26 мая на круглом столе «Хельсинкский Заключительный акт как политическое наследие Победы во Второй мировой войне», сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Совместная инициатива постоянных представительств Беларуси и России при ОБСЕ проведения данного мероприятия — отражение глубокой общности исторического восприятия Победы во Второй мировой войне и стремления к сохранению ее политического и гуманистического наследия. Победа над нацизмом и спустя 30 лет подписание Хельсинкского Заключительного акта — два эпохальных события, которые определили облик послевоенного мира», — подчеркнул Андрей Дапкюнас.
Он также отметил: «Победа 1945 года стала не только военным триумфом, но и фундаментом справедливого международного порядка, в основе которого лежат равенство и уважение к суверенитету. В свою очередь Хельсинкский заключительный акт 1975 года стал логическим продолжением этих достижений, предоставив основу для диалога между государствами с различными политическими и экономическими системами».
«Сегодня, когда международная безопасность и сама архитектура многостороннего сотрудничества проходят через самые серьезные испытания, наш круглый стол — это возможность обратиться к принципам, которые лежат в основе ОБСЕ. Принципам, рожденным из трагического, но объединяющего опыта Второй мировой войны и победы в этой войне над нацизмом», — продолжил постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ.
Он подчеркнул: «Для нас взгляд в историю, который будет преобладать в ходе дискуссии, — это не самоцель. Он важен для нас как средство поиска эффективных ответов на вызовы, которые сегодня стоят перед мировым сообществом, — как в богатом многообразии нашего мира, политическом, экономическом и идеологическом, найти единство цели и действия во имя сохранения мира, во имя создания возможности и пространства для сотрудничества?».
«Этот вопрос стоял в 1945 году, поиск ответов на него вели в 1975 году, он сохраняет свою актуальность и сегодня», — обратил внимание белорусский дипломат.
«Мы надеемся, что сегодняшняя дискуссия, организованная при тесном взаимодействии двух братских миссий, поможет дать ответ на этот вопрос и станет важным вкладом в наши общие усилия по восстановлению в Евразии пространства неделимой безопасности и взаимоуважительного сотрудничества», — резюмировал Андрей Дапкюнас. -0-