Дапкюнас: важны общие усилия по восстановлению в Евразии пространства неделимой безопасности

Он подчеркнул: «Для нас взгляд в историю, который будет преобладать в ходе дискуссии, — это не самоцель. Он важен для нас как средство поиска эффективных ответов на вызовы, которые сегодня стоят перед мировым сообществом, — как в богатом многообразии нашего мира, политическом, экономическом и идеологическом, найти единство цели и действия во имя сохранения мира, во имя создания возможности и пространства для сотрудничества?».