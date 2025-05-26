В Елисейском дворце прокомментировали инцидент с пощечиной Макрону

Там отметили, что это была супружеская шутка перед началом официальных мероприятий. Однако, как сообщает Le Figaro со ссылкой на источник в окружении президента, не исключено, что между Макроном и его женой произошла ссора.
«Только этого и не хватало, чтобы дать повод для теорий заговора», — цитируют «Ведомости» собеседника издания.
26 мая французские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлен момент прибытия Эммануэля Макрона во Вьетнам. На кадрах видно, как открывается дверь президентского самолета и в дверном проеме появляется глава государства. Неожиданно первая леди Франции дает ему пощечину, после чего Макрон скрывается из виду. Вскоре супруги вместе выходят из самолета.
Летом 2021 года Макрона ударили во время визита департамента Дром во Франции. Один из местных жителей, находившихся в толпе, нанес президенту удар по лицу, когда тот подошел пообщаться с людьми. В результате инцидента полиция задержала двоих человек. Комментируя ситуацию, Макрон заявил, что продолжит встречаться с гражданами Франции.