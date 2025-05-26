Le Monde: Украина истощила запас ракет для SAMP-T и не получает снаряды для Crotale

В интервью газете начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев испытывает нехватку и других типов ракет. «У нас не хватает ракет. Вокруг Киева размещено несколько дивизионов Patriot. Но они не могут обеспечить стопроцентную защиту от баллистических ракет», — сказал он. -0-