Le Monde: Украина истощила запас ракет для SAMP-T и не получает снаряды для Crotale

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина исчерпала запасы ракет для франко-итальянских батарей SAMP-T и не получает боеприпасы для французских зенитно-ракетных комплексов Crotale. Об этом со ссылкой на источники говорится в материале французской газеты Le Monde, сообщает ТАСС.
Согласно информации издания, боеприпасы для Crotale в Киев не поступают уже полтора года.
В интервью газете начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев испытывает нехватку и других типов ракет. «У нас не хватает ракет. Вокруг Киева размещено несколько дивизионов Patriot. Но они не могут обеспечить стопроцентную защиту от баллистических ракет», — сказал он. -0-