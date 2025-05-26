Денис Паслер наградил свердловских предпринимателей

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в День российского предпринимательства, 26 мая, наградил представителей уральского бизнеса и поблагодарил их за работу, в том числе по созданию рабочих мест.
«Вы на самом деле очень много помогаете, и в сфере культуры, и в образовании, детям, да и по другим направлениям. И за это хочу от всех жителей области сказать вам огромное спасибо!» — сказал Паслер на встрече с предпринимателями.
Глава региона вручил бизнесменам почетные награды. Звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области» присвоено гендиректору ООО «МОВИСТА Екатеринбург» Александру Кошкину. Почетной грамотой губернатора награжден гендиректор ООО «Профэнергосервис» Владимир Имамов. За большой вклад в развитие машиностроительного комплекса отмечен гендиректор АО «Артемовский машиностроительный завод “ВЕНТПРОМ” Павел Вяткин. Благодарственным письмом губернатора отмечены гендиректор ООО “Реиннольц” Павел Блохин, директор ООО “Тагилспецтранс” Андрей Иванов, директор ООО’Современные технологии» Егор Малышев, гендиректор ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» Ирина Мамина, индивидуальный предприниматель Евгений Рохлин. Также за высокий профессионализм отмечены член рабочей группы по досудебному урегулированию споров субъектов инвестиционной деятельности с контрольными и надзорными органами при Инвестиционном комитете региона, эксперт Уполномоченного по защите прав предпринимателей Анна Дубровина и член рабочей группы по досудебному урегулированию споров при инвесткомитете Борис Карнаухов.