Трамп заявил о достижении прогресса по ядерной сделке с Ираном

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты провели хорошие переговоры с Ираном и достигли прогресса по вопросу, касающегося иранской ядерной программы, сообщает ТАСС.
«Если говорить о ядерной программе, то у нас были очень, очень хорошие переговоры с Ираном. И я не знаю, скажу ли я вам что-то хорошее или плохое в ближайшие два дня, но у меня есть ощущение, что я могу сказать вам что-то хорошее. Мы добились реального прогресса, серьезного прогресса», — сказал глава Белого дома.
Журналисты также поинтересовались у Трампа, состоится ли в ближайшее время еще один раунд переговоров США и Ирана. «Очень скоро пройдут переговоры с Ираном. Я не могу сказать вам, что произойдет завтра. Я могу сказать, что переговоры с Ираном проходят очень хорошо. Я бы очень хотел, чтобы это (достижение ядерной сделки. — Прим. БЕЛТА) произошло», — ответил американский лидер.
Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран и США пока не согласовали дату и место проведения следующего раунда переговоров по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. 23 мая в Риме состоялся пятый раунд непрямых переговоров между делегациями двух стран. Глава МИД Омана, который выступает посредником между сторонами, объявил о достижении «определенного, но не окончательного прогресса». По словам Аракчи, по итогам консультаций, Тегеран и Вашингтон готовятся к новому раунду переговоров и надеются, что еще за одну-две встречи достигнут положительных результатов. -0-