Трамп заявил о достижении прогресса по ядерной сделке с Ираном

«Если говорить о ядерной программе, то у нас были очень, очень хорошие переговоры с Ираном. И я не знаю, скажу ли я вам что-то хорошее или плохое в ближайшие два дня, но у меня есть ощущение, что я могу сказать вам что-то хорошее. Мы добились реального прогресса, серьезного прогресса», — сказал глава Белого дома.