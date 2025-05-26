Дуда предложил проверять кандидатов в президенты Польши на наркотики

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Анджей Дуда предложил проверять кандидатов в президенты на предмет употребления наркотиков. Об этом сообщает Radio ZET.
«Это очень серьезная проблема. Времена очень трудные. Человек, являющийся главнокомандующим вооруженными силами, не может иметь таких зависимостей, привычек, из-за которых он не может принимать полностью осознанные решения, — заявил президент Польши, отвечая на вопрос поддерживает ли он проведение тестирований на наличие запрещенных веществ среди кандидатов в президенты. — Я думаю, было бы вполне разумно, если бы такой вопрос действительно проверялся».
Дуда также заявил, что сам он не проходил подобных тестов, однако готов сделать это в любой момент.
Президент Польши также отметил: «Никотиновая зависимость весьма неприятна, поскольку человек нуждается в этом никотине. Это определенно нездоровое вещество, и я думаю, что сам Кароль Навроцкий также сожалеет о том, что употребляет его». «Меня огорчал тот факт, что у меня была никотиновая зависимость, потому что это меня беспокоило. К счастью, мне удалось от этого освободиться после тяжелой борьбы», — добавил Дуда.
18 мая в Польше состоялся первый тур президентских выборов. По его результатам во второй тур, который пройдет 1 июня, вышли Кароль Навроцкий (29,54%), представляющий партию «Право и справедливость», и кандидат от правящей «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский (31,36%).
Как сообщает РИА Новости, вечером 23 мая между кандидатами прошли теледебаты. В какой-то момент Навроцкий положил в рот некий пакетик, что вызвало волну комментариев в интернете. Многие комментаторы подозревают Навроцкого в употреблении наркотических средств. Сам кандидат пояснил, что употребил никотиновый пауч. -0-