Дуда предложил проверять кандидатов в президенты Польши на наркотики

Президент Польши также отметил: «Никотиновая зависимость весьма неприятна, поскольку человек нуждается в этом никотине. Это определенно нездоровое вещество, и я думаю, что сам Кароль Навроцкий также сожалеет о том, что употребляет его». «Меня огорчал тот факт, что у меня была никотиновая зависимость, потому что это меня беспокоило. К счастью, мне удалось от этого освободиться после тяжелой борьбы», — добавил Дуда.