В Южной Корее призвали уменьшить срок полномочий президента

Агентство напоминает, что выборы президента в Южной Корее объявлены после того, как экс-глава страны Юн Сок Ёль покинул свой пост в результате импичмента. Отстранение от власти политика произошло после того, как в декабре 2024 года он объявил в стране военное положение, чем спровоцировал политический кризис.
Сейчас участники предвыборной гонки, намеревающиеся занять пост главы государства, предлагают южнокорейцам свои варианты поправок в конституцию относительно полномочий лидера страны.
За четырехлетний срок правления президента с возможностью переизбрания на второй срок выступает глава либеральной Демократической партии Ли Чжэ Мен. Политик также предлагает допустить в Южной Корее проведение выборов в два тура, а правом определять премьер-министра наделить парламент.
Кандидат от консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су также агитирует за сокращение срока пребывания у власти президента на год и возможность избираться на второй срок. Кандидат заявил, что если он придет к власти, то объявит следующие президентские выборы в 2028 году. Это сократит его срок у власти до трех лет, но позволит южнокорейцам одновременно выбирать и президента, и членов парламента. Также Ким Мун Су выступил с предложением лишить президента иммунитета.
Эксперты считают, что политический кризис, который поставил под угрозу стабильность в стране, станет поводом для успешного принятия поправок.
Импичмент бывшему главе страны Юн Сок Елю Конституционный суд Южной Кореи объявил 4 апреля 2025 года. Главу страны окончательно отстранили от должности. Разбирательства в суде длились несколько месяцев. В суд, чтобы подтвердить импичмент президенту, обратился с ходатайством парламент страны.