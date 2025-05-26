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В Южной Корее призвали уменьшить срок полномочий президента

В Южной Корее участники президентской гонки в преддверии выборов главы страны 3 июня предлагают внести корректировки в конституцию, касающиеся полномочий главы государства, в том числе сократить период пребывания у власти с пяти до четырех лет.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О дебатах между политическими силами, которые активизировались в Южной Корее перед досрочными президентскими выборами 3 июня, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Агентство напоминает, что выборы президента в Южной Корее объявлены после того, как экс-глава страны Юн Сок Ёль покинул свой пост в результате импичмента. Отстранение от власти политика произошло после того, как в декабре 2024 года он объявил в стране военное положение, чем спровоцировал политический кризис.

Сейчас участники предвыборной гонки, намеревающиеся занять пост главы государства, предлагают южнокорейцам свои варианты поправок в конституцию относительно полномочий лидера страны.

За четырехлетний срок правления президента с возможностью переизбрания на второй срок выступает глава либеральной Демократической партии Ли Чжэ Мен. Политик также предлагает допустить в Южной Корее проведение выборов в два тура, а правом определять премьер-министра наделить парламент.

Кандидат от консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су также агитирует за сокращение срока пребывания у власти президента на год и возможность избираться на второй срок. Кандидат заявил, что если он придет к власти, то объявит следующие президентские выборы в 2028 году. Это сократит его срок у власти до трех лет, но позволит южнокорейцам одновременно выбирать и президента, и членов парламента. Также Ким Мун Су выступил с предложением лишить президента иммунитета.

Конституцию в Южной Корее не корректировали с 1987 года. 38 лет назад в стране ввели прямые президентские выборы и утвердили пятилетний срок президентства. Политики неоднократно выступали с инициативами об изменениях главного закона страны, но не смогли их реализовать.

Эксперты считают, что политический кризис, который поставил под угрозу стабильность в стране, станет поводом для успешного принятия поправок.

Импичмент бывшему главе страны Юн Сок Елю Конституционный суд Южной Кореи объявил 4 апреля 2025 года. Главу страны окончательно отстранили от должности. Разбирательства в суде длились несколько месяцев. В суд, чтобы подтвердить импичмент президенту, обратился с ходатайством парламент страны.