В Южной Корее призвали уменьшить срок полномочий президента

Кандидат от консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су также агитирует за сокращение срока пребывания у власти президента на год и возможность избираться на второй срок. Кандидат заявил, что если он придет к власти, то объявит следующие президентские выборы в 2028 году. Это сократит его срок у власти до трех лет, но позволит южнокорейцам одновременно выбирать и президента, и членов парламента. Также Ким Мун Су выступил с предложением лишить президента иммунитета.