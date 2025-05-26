Постпред РФ при ОБСЕ считает, что организация становится заложницей политически ангажированных установок

Он обратил внимание на то, что в настоящее время представители стран НАТО предпринимают попытки низвергнуть героев-освободителей до уровня оккупантов и разрушителей. «Именно желание сохранить ключевые завоевания Победы во Второй мировой войне привело поколение, которое пережило ее тяготы и не желавшее повторения страшных страниц истории, к пониманию необходимости выработать в послевоенный период в Европе новый способ сосуществования стран с различными подходами к социально-экономической и политической организации жизни, не довести мир до новой страшной катастрофы», — сказал Александр Лукашевич, объясняя исторический контекст принятия Заключительного акта. Он напомнил, что со стороны СССР его подписал Леонид Брежнев, который сам был фронтовиком и прекрасно осознавал необходимость принятия подобного документа.