Постпред РФ при ОБСЕ считает, что организация становится заложницей политически ангажированных установок

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОБСЕ становится заложницей пропагандистских лозунгов и политически ангажированных установок. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич во время круглого стола «Хельсинкский Заключительный акт как политическое наследие Победы во Второй мировой войне» в Вене, передает корреспондент БЕЛТА.
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Он обратил внимание на то, что в настоящее время представители стран НАТО предпринимают попытки низвергнуть героев-освободителей до уровня оккупантов и разрушителей. «Именно желание сохранить ключевые завоевания Победы во Второй мировой войне привело поколение, которое пережило ее тяготы и не желавшее повторения страшных страниц истории, к пониманию необходимости выработать в послевоенный период в Европе новый способ сосуществования стран с различными подходами к социально-экономической и политической организации жизни, не довести мир до новой страшной катастрофы», — сказал Александр Лукашевич, объясняя исторический контекст принятия Заключительного акта. Он напомнил, что со стороны СССР его подписал Леонид Брежнев, который сам был фронтовиком и прекрасно осознавал необходимость принятия подобного документа.
Хельсинкский Заключительный акт стал основой для деятельности сначала Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а затем и ОБСЕ.
«Нам важно именно здесь, в ОБСЕ, которая становится заложницей пропагандистских лозунгов и политически ангажированных установок, дать слово прежде всего историкам и специалистам по международным отношениям, вспомнить тот геополитический контекст, в котором проходило совещание, подходы стран и их роль в подготовке и заключении этого важнейшего документа», — пояснил постпред России при ОБСЕ.
Одна из тем дискуссии, по его словам, — современное состояние ОБСЕ: способна ли организация выдержать геополитические испытания и предотвратить масштабный конфликт, где вообще место ОБСЕ на современном международном ландшафте.
В 2025 году отмечается две юбилейные даты — 80-летие Победы во Второй мировой войне и 50-летие подписания Хельсинкского Заключительного акта. Этот документ стал важным этапом эволюции международных механизмов правового оформления завоеваний Великой Победы. Логично опираясь на решения Нюрнбергского трибунала, положения Устава ООН, Всемирной декларации прав человека, международных пактов о правах человека Хельсинкский Заключительный акт закрепил в международно-правовом поле возможности для обеспечения мира и безопасности, поступательного экономического и общественного развития.
СБСЕ, а затем ОБСЕ, руководствуясь первостепенной задачей не допустить повторения трагедии Второй мировой войны, на протяжении десятилетий определяли ключевой вектор в обеспечении равной и неделимой безопасности. Хельсинкский Заключительный акт явился при этом общим знаменателем для выстраивания отношений между государствами с различным политическим и социально-экономическим строем, их практического взаимодействия на одной региональной площадке.
В настоящее время система международных отношений проходит через глубокую трансформацию, которая напрямую отражается на функционировании ОБСЕ и других международных институтов, переживающих серьезнейший кризис. -0-