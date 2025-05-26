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Хоценко озвучил срок открытия омского бульвара Архитекторов для проезда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест в понедельник, 26 мая 2025 года, оценили ход реконструкции дороги на бульваре Архитекторов.

На сегодняшний день на объекте продолжается монтаж гранитных бордюров на проезжей части, тротуарах и велосипедной дорожке, устройство песчаного основания и укладка дорожной одежды на пересечениях, монтируются опоры освещения и контактная сеть.

Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области, Виталий Хоценко поставил задачу в полном объеме запустить движение по бульвару Архитекторов ко Дню Омской области и дню города, то есть к субботе, 2 августа 2025 года.

До конца июля подрядчику также предстоит выполнить установку светофоров и дорожных знаков, монтаж пешеходного ограждения, нанесение разметки и озеленить территорию.

Добавим, ранее «СуперОмск» сообщал, что специалисты Госстройнадзора начали внеплановую проверку деятельности омского «Стройтраста», которую предполагается завершить к 4 июня. Подрядчика, в частности, проверят на соответствие применяемых материалов.