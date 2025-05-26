Хоценко озвучил срок открытия омского бульвара Архитекторов для проезда

На сегодняшний день на объекте продолжается монтаж гранитных бордюров на проезжей части, тротуарах и велосипедной дорожке, устройство песчаного основания и укладка дорожной одежды на пересечениях, монтируются опоры освещения и контактная сеть.
Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области, Виталий Хоценко поставил задачу в полном объеме запустить движение по бульвару Архитекторов ко Дню Омской области и дню города, то есть к субботе, 2 августа 2025 года.
До конца июля подрядчику также предстоит выполнить установку светофоров и дорожных знаков, монтаж пешеходного ограждения, нанесение разметки и озеленить территорию.
Добавим, ранее «СуперОмск» сообщал, что специалисты Госстройнадзора начали внеплановую проверку деятельности омского «Стройтраста», которую предполагается завершить к 4 июня. Подрядчика, в частности, проверят на соответствие применяемых материалов.