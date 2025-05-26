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Поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге» посетит Хабаровск

Агитпоезд минобороны РФ «Единство в памяти. Сила в подвиге» прибудет в Хабаровск 27 мая.

Поезд-музей представляет собой вагоны, в которых собраны тематические экспонаты, охватывающие широкий исторический период — от образцов техники времен Великой Отечественной войны до современного вооружения. Кроме того, у посетителей будет возможность увидеть образцы трофейной техники — бронетранспортер M113, бронеавтомобили Cougar, MaxxPro, Roshel Senator и многое другое.

В рамках работы агитпоезда будут развернуты полевые кухни, выступит Ансамбль песни и пляски Восточного военного округа.

Увидеть выставку можно завтра на железнодорожном вокзале Хабаровска в 12:00.