Поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге» посетит Хабаровск

Поезд-музей представляет собой вагоны, в которых собраны тематические экспонаты, охватывающие широкий исторический период — от образцов техники времен Великой Отечественной войны до современного вооружения. Кроме того, у посетителей будет возможность увидеть образцы трофейной техники — бронетранспортер M113, бронеавтомобили Cougar, MaxxPro, Roshel Senator и многое другое.