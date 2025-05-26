ООН: отправляемая гумпомощь в Газу — это капля в море от необходимых поставок

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовики с гуманитарной помощью, которым разрешили въехать в Газу на прошлой неделе, — это капля в море по сравнению с тем, что необходимо для предотвращения потенциального голода на этой территории. Такое заявление сделала глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн, передает CBS News.
Синди Маккейн предупредила, что блокада Израилем Газы стала катастрофой для 2,3 млн проживающих там палестинцев.
«Сейчас у нас 500 000 человек в секторе Газа, которые испытывают острую нехватку продовольствия и могут оказаться на грани голода, если мы не поможем им, — сказала Маккейн. — Нам нужно вмешаться, и нам нужно вмешаться масштабно, а не просто направить несколько грузовиков прямо сейчас».
Во время прекращения огня программа продовольственной помощи ООН ввозила на территорию более 600 грузовиков в день. Маккейн отметила, что теперь въезд разрешен только около 100 грузовикам.
«Этого явно недостаточно, и средства нужно направлять в нужные места», — сказала она.
Маккейн отвергла утверждения Израиля о том, что ХАМАС несет ответственность за разграбление 15 грузовиков с гуманитарной помощью, заявив, что никаких доказательств этому нет.
«Эти люди в отчаянии. Когда они видят, как приближается грузовик Всемирной продовольственной программы, то они бегут к нему. Это не имеет никакого отношения к ХАМАС или какой-либо организованной преступности или чему-либо еще. Это просто связано с тем, что эти люди умирают от голода», — добавила она.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указывал ранее, что блокада направлена на то, чтобы оказать давление на ХАМАС и заставить его освободить заложников.
Как напоминает CBS News, в марте 2025 года Израиль прекратил перемирие и возобновил наступление в Газе, пообещав уничтожить ХАМАС и вернуть заложников, которых ХАМАС все еще удерживает после атаки 7 октября 2023 года. В ХАМАС заявили, что освободят заложников только в обмен на длительное перемирие и вывод израильских войск. Израиль также заблокировал импорт всех продуктов питания, лекарств и топлива на 2,5 месяца, прежде чем разрешить въезд в Газу небольшому количеству грузовиков с гуманитарной помощью в последние несколько дней. Этот шаг был предпринят только после предупреждений экспертов о голоде в Газе и после давления со стороны некоторых главных союзников Израиля, включая Соединенные Штаты.
Министерство здравоохранения Газы заявило, что с момента прекращения Израилем режима прекращения огня на территории погибло более 3780 человек.
Между тем недавние переговоры о прекращении огня в Катаре не принесли никаких результатов. -0-