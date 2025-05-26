ООН: отправляемая гумпомощь в Газу — это капля в море от необходимых поставок

Как напоминает CBS News, в марте 2025 года Израиль прекратил перемирие и возобновил наступление в Газе, пообещав уничтожить ХАМАС и вернуть заложников, которых ХАМАС все еще удерживает после атаки 7 октября 2023 года. В ХАМАС заявили, что освободят заложников только в обмен на длительное перемирие и вывод израильских войск. Израиль также заблокировал импорт всех продуктов питания, лекарств и топлива на 2,5 месяца, прежде чем разрешить въезд в Газу небольшому количеству грузовиков с гуманитарной помощью в последние несколько дней. Этот шаг был предпринят только после предупреждений экспертов о голоде в Газе и после давления со стороны некоторых главных союзников Израиля, включая Соединенные Штаты.