Посол России: австрийские власти усугубляют и без того серьезнейший внутренний кризис в ОБСЕ

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийские официальные власти корыстно используют положение страны как хозяйки штаб-квартиры ОБСЕ отнюдь не во благо организации, а усугубляя ее и без того серьезнейший внутренний кризис. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Австрии Дмитрий Любинский во время круглого стола «Хельсинкский Заключительный акт как политическое наследие Победы во Второй мировой войне» в Вене, передает корреспондент БЕЛТА.
Мероприятие посвящено двум юбилейным датам, которые отмечаются в 2025 году, — 80-летию Победы во Второй мировой войне и 50-летию подписания Хельсинского Заключительного акта (ХЗА).
В связи с этим дипломат заметил, что в последнее время вокруг памятных дат на все лады воспеваются заслуги отдельных австрийских политиков в восстановлении государственности, в преодолении военной разрухи и голода. «Но соответственность за чудовищные преступления рейха против Советского Союза, как собственно роль СССР в разгроме фашистской Германии, прилежно вымарываются. Я убежден, что вряд ли все это отвечает самому духу Хельсинского процесса», — заявил Дмитрий Любинский. По его словам, также не отвечает духу документа и порочная практика изоляции российских представителей от любого рода официальных или полуофициальных мероприятий, имеющих даже мемориальный характер. «Пусть подобная политическая близорукость останется на совести тех, кто принимает такие решения. Им в конечном счете и держать ответ за это», — отметил дипломат.
Он обратил внимание, что даже в таких условиях, при попытках официального замалчивания по стороны отдельных стран, российские представители провели собственные яркие памятные акции по всей Австрии, многие из них были подготовлены и реализованы в тесном взаимодействии с посольствами стран СНГ, включая Беларусь.
Дмитрий Любинский считает, что линия Австрии, как и ряда других стран ЕС, на ползучее переписывание истории в угоду сиюминутной политической конъюнктуре имеет пагубную проекцию и на восприятие ХЗА. Ведь разработчики документа наверняка не таким представляли себе будущее своего континента. Юбилей этого исторического документа, казалось бы, должен открыть дополнительные возможности для придания импульсов и динамики всему хельсинскому процессу. Как раз этому и посвящен нынешний круглый стол. В отличие от позиции официальной Австрии.
«Принципиальный момент. Считаю, что отдельного упоминания заслуживает корыстное использование Австрией своего положения страны — хозяйки штаб-квартиры ОБСЕ — отнюдь не во благо организации, а усугубляя ее и без того серьезнейший внутренний кризис. Имею в виду те препоны, которые австрийские официальные власти начиная с 2022 года и по сей день продолжают чинить российским делегатам. Это и визовые барьеры, и многие другие палки в колеса. И все это при том, что на кону — 50-летие (подписания ХЗА. — Прим. БЕЛТА), юбилейный СМИД ОБСЕ в декабре в Вене», — сказал Дмитрий Любинский.
В 2025 году отмечаются две юбилейные даты — 80-летие Победы во Второй мировой войне и 50-летие подписания ХЗА. Этот документ стал важным этапом эволюции международных механизмов правового оформления завоеваний Великой Победы. Логично опираясь на решения Нюрнбергского трибунала, положения Устава ООН, Всемирной декларации прав человека, Международных пактов о правах человека ХЗА закрепил в международно-правовом поле возможности для обеспечения мира и безопасности, поступательного экономического и общественного развития.
СБСЕ, а затем ОБСЕ, руководствуясь первостепенной задачей не допустить повторения трагедии Второй мировой войны, на протяжении десятилетий определяли ключевой вектор в обеспечении равной и неделимой безопасности. ХЗА явился при этом общим знаменателем для выстраивания отношений между государствами с различным политическим и социально-экономическим строем, их практического взаимодействия на одной региональной площадке.
В настоящее время система международных отношений проходит через глубокую трансформацию, которая напрямую отражается на функционировании ОБСЕ и других международных институтов, переживающих серьезнейший кризис. -0-