Посол России: австрийские власти усугубляют и без того серьезнейший внутренний кризис в ОБСЕ

В связи с этим дипломат заметил, что в последнее время вокруг памятных дат на все лады воспеваются заслуги отдельных австрийских политиков в восстановлении государственности, в преодолении военной разрухи и голода. «Но соответственность за чудовищные преступления рейха против Советского Союза, как собственно роль СССР в разгроме фашистской Германии, прилежно вымарываются. Я убежден, что вряд ли все это отвечает самому духу Хельсинского процесса», — заявил Дмитрий Любинский. По его словам, также не отвечает духу документа и порочная практика изоляции российских представителей от любого рода официальных или полуофициальных мероприятий, имеющих даже мемориальный характер. «Пусть подобная политическая близорукость останется на совести тех, кто принимает такие решения. Им в конечном счете и держать ответ за это», — отметил дипломат.