Фермеры проводят акции протеста в Париже и на дорогах региона Иль-де-Франс

Аграрии планируют пробыть перед Нацсобранием несколько дней. «Мы будем там столько, сколько потребуется», — сказал Квентин Ле Гийос, генеральный секретарь организации «Молодые фермеры». «Цель не в том, чтобы раздражать людей, а в том, чтобы показать депутатам, что мы здесь», — добавил он.