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Фермеры проводят акции протеста в Париже и на дорогах региона Иль-де-Франс

Аграрии начали блокировать дороги в столичном регионе Иль-де-Франс. Незадолго до семи утра 26 мая фермеры установили блокпост на трассе N118 в направлении Парижа.

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские фермеры проводят сегодня акции протеста. Об этом сообщает France Bleu.

Аграрии начали блокировать дороги в столичном регионе Иль-де-Франс. Незадолго до семи утра 26 мая фермеры установили блокпост на трассе N118 в направлении Парижа. В Ивелине операция по замедлению движения проводилась на трассе N12. Еще одна колонна фермеров мешает движению на трассе N104 между Аттенвилем и Вилье-Адамом.

Также фермеры собрались перед зданием Национального собрания (нижняя палата парламента Франции) в Париже в первый день рассмотрения законопроекта об ограничениях в сельском хозяйстве.

Аграрии планируют пробыть перед Нацсобранием несколько дней. «Мы будем там столько, сколько потребуется», — сказал Квентин Ле Гийос, генеральный секретарь организации «Молодые фермеры». «Цель не в том, чтобы раздражать людей, а в том, чтобы показать депутатам, что мы здесь», — добавил он.

Региональная федерация профсоюзов трудящихся Иль-де-Франс объявила о проведении масштабной мобилизации, отмечает France Bleu. Фермеры заявляли о намерении провести шоковые акции в Париже и на дорогах региона Иль-де-Франс. Они намерены оказать давление на депутатов, чтобы те проголосовали за смягчение ограничений для фермеров. -0-