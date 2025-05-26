Андрей Кропоткин: Выпускникам — успешной сдачи экзаменов!

«Ребята приготовили тематический праздничный концерт. От всей души поздравил их с окончанием учебного года. Выпускникам — успешной сдачи экзаменов, поступления в вузы и колледжи и достойного жизненного пути. Пусть у ребят обязательно получится всё, что они задумали! Главное, смело идти вперёд и не бояться трудностей!» — отметил Андрей Кропоткин.