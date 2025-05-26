Андрей Кропоткин: Выпускникам — успешной сдачи экзаменов!

Председатель областного Заксобрания поздравил учителей, родителей и выпускников с последним звонком. Как рассказал «Клопс» Андрей Кропоткин, он посетил школу № 28 и лицей № 17 Калининграда.
«Ребята приготовили тематический праздничный концерт. От всей души поздравил их с окончанием учебного года. Выпускникам — успешной сдачи экзаменов, поступления в вузы и колледжи и достойного жизненного пути. Пусть у ребят обязательно получится всё, что они задумали! Главное, смело идти вперёд и не бояться трудностей!» — отметил Андрей Кропоткин.
В лицее № 17 выпустили 70 одиннадцатиклассников и 113 девятиклассников. «Желаю, чтобы полученные знания помогли добиться поставленных целей и стали компасом в выборе жизненного пути. Пробуйте, дерзайте, будьте настойчивыми, уверенно идите к своей мечте!» — обратился к школьникам спикер регионального парламента.
По традиции Андрей Кропоткин вручил ребятам свои именные стипендии. Успехи у ребят разные: от побед в научных олимпиадах до спортивных достижений. Есть и отличившиеся в школьном самоуправлении.