Кремль ответил на недовольство Трампа в адрес Путина

«Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия, — это очень важное достижение. Мы признательны американцам и лично президенту Трампу за содействие в организации и запуске переговорного процесса, — сказал Песков. — Это очень ответственный момент, который связан с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональным реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию».
Вместе с тем Путин принимает решения, необходимые для обеспечения безопасности России, подчеркнул он. Песков привел в пример заявления Украины насчет безопасности мировых лидеров на Параде Победы в Москве 9 Мая, многие из них, по его словам, «фактически стали свидетелями попыток нанесения ударов дронами», которые продолжаются до сих пор.
В последние дни российское Минобороны отчитывалось о ряде масштабных ударов по объектам на Украине, в том числе с использованием комплекса «Искандер». В ответ на это Трамп заявил, что теперь «абсолютно» точно рассматривает возможность введения санкций против России. «Он [Путин] совершенно сошел с ума! Он без необходимости убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускают по городам Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но если он ее получит, это приведет к падению России!» — сказал президент США.
Республиканец также выразил недовольство высказываниями президента Украины Владимира Зеленского, которые, по его мнению «создают проблемы». «Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», — заключил Трамп.
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