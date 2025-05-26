Кремль ответил на недовольство Трампа в адрес Путина

В последние дни российское Минобороны отчитывалось о ряде масштабных ударов по объектам на Украине, в том числе с использованием комплекса «Искандер». В ответ на это Трамп заявил, что теперь «абсолютно» точно рассматривает возможность введения санкций против России. «Он [Путин] совершенно сошел с ума! Он без необходимости убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускают по городам Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но если он ее получит, это приведет к падению России!» — сказал президент США.