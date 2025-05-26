Достанко: Беларусь последовательно выступает за обеспечение всеобъемлющей безопасности

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь глубоко уважает и неизменно следует духу и букве Хельсинского Заключительного акта. Это отметила декан факультета международных отношений БГУ Елена Достанко, выступая 26 мая на круглом столе «Хельсинкский Заключительный акт как политическое наследие Победы во Второй мировой войне», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Елена Достанко обратила внимание, что суверенная Беларусь присоединилась к ОБСЕ в качестве полноправного участника 30 января 1992 года. В настоящее время в Вене активно функционирует Постоянное представительство нашей страны. Белорусская делегация внесла весомый вклад в работу Постоянного совета ОБСЕ и его комитетов, Форума по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы и Консультативной комиссии по открытому небу.
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«Особенно важной в условиях обострения международной напряженности явилась инициатива Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, выдвинутая в 2017 года в ходе пленарного заседания, которое было посвящено торжественному открытию 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. Глава белорусского государства акцентировал внимание на необходимости организации нового Хельсинкского процесса в ОБСЕ с целью вернуться к базовым принципам и сущности Хельсинского акта и принять незамедлительные меры для обеспечения всеобъемлющей безопасности и предотвращения нового вооруженного конфликта в Европе».
«К этой идее, которая в дальнейшем получила известность как “Хельсинки-2”, и Президент Республики Беларусь, и белорусские дипломаты обращались в последующем настойчиво и постоянно, подчеркивая необходимость прямого общения глав государств — участников ОБСЕ для обсуждения текущей ситуации, которая все более напоминала реалии противостояния периода холодной войны. Важным представлялось и сопряжение политических инициатив стран Европы и Китая, который превратился в значимый фактор европейской политики», — обратила внимание декан ФМО БГУ.
Она подчеркнула, что Беларусь с целью приблизить практическое воплощение нового диалога по примеру Хельсинского акта прилагала значительные усилия по поиску мирного урегулировании конфликта в Украине. Так, в 2014—2021 годах Минск предоставил площадку для проведения заседаний трехсторонней контактной группы по Украине, оказывал всемерную поддержку работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
«Беларусь также активно участвовала в координации противодействия другим новым вызовам и угрозам, с которыми столкнулась Европа в ХХI веке. Нельзя не упомянуть, к примеру, международную конференцию под эгидой ОБСЕ “Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху”, которая состоялась в Минске 9−10 октября 2018 года и собрала самый широкий круг государственных деятелей, дипломатов и экспертов в сфере информационной безопасности», — подчеркнула Елена Достанко.
«К сожалению, позиция Беларуси не была услышана, и в Европу спустя восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны вновь вернулись военные действия. Пророческими оказались слова Президента Республики Беларусь о важности прямого диалога руководителей государств — участников ОБСЕ для предотвращения новых конфликтов», — заявила декан.
Елена Достанко обратила внимание на необходимость восстановления доверия и справедливого порядка в Европе. -0-