Достанко: Беларусь последовательно выступает за обеспечение всеобъемлющей безопасности

«Беларусь также активно участвовала в координации противодействия другим новым вызовам и угрозам, с которыми столкнулась Европа в ХХI веке. Нельзя не упомянуть, к примеру, международную конференцию под эгидой ОБСЕ “Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху”, которая состоялась в Минске 9−10 октября 2018 года и собрала самый широкий круг государственных деятелей, дипломатов и экспертов в сфере информационной безопасности», — подчеркнула Елена Достанко.