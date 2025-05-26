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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 26 мая: главное

Представитель Кремля в понедельник дал ответы на вопросы журналистов, пересказываем основные заявления.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: ANTON VAGANOV/EPA/TASS

Россия пока не передавала Киеву проект меморандума о будущем мирном договоре, работа продолжается.

Проект серьезного документа требует тщательной выверки и подготовки.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Реализация стамбульских договоренностей будет продолжена.

На данный момент нет понимания по месту и срокам проведения следующего раунда переговоров с Киевом.

Россия и США в самом начале возвращения двусторонних отношений в рабочее состояние.

Контакты по линии спецслужб РФ и США имеются, но говорить о масштабном сотрудничестве пока не приходится.

Вы знаете, что мы тут фактически в самом начале возвращения наших двусторонних отношений в рабочее состояние.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Зарубежные лидеры стали свидетелями попыток Киева нанести удары по территории РФ перед 9 Мая, эти попытки продолжаются. Угрозы киевского режима зарубежным лидерам накануне празднования Дня Победы слышали все.

Удары Вооруженных сил РФ наносятся по военным объектам Украины и представляют собой ответ на украинские атаки на мирную российскую инфраструктуру.

Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это — ответный удар, удар как раз по военным целям.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Кремль связал с эмоциональной перегрузкой высказывания Трампа по поводу ударов ВКС РФ по объектам на Украине.

Кремль отверг обвинения в адрес РФ в причастности к поджогу недвижимости премьера Британии.

Вы знаете, Лондон склонен к тому, чтобы подозревать Россию во всем нехорошем, что происходит в Великобритании. Как правило, все эти подозрения являются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

26 мая Владимир Путин примет в Кремле министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. В разговоре будет затронута украинская тема.

В понедельник вечером у Путина не исключен телефонный разговор.