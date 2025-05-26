Россия пока не передавала Киеву проект меморандума о будущем мирном договоре, работа продолжается.
Проект серьезного документа требует тщательной выверки и подготовки.
Реализация стамбульских договоренностей будет продолжена.
На данный момент нет понимания по месту и срокам проведения следующего раунда переговоров с Киевом.
Россия и США в самом начале возвращения двусторонних отношений в рабочее состояние.
Контакты по линии спецслужб РФ и США имеются, но говорить о масштабном сотрудничестве пока не приходится.
Вы знаете, что мы тут фактически в самом начале возвращения наших двусторонних отношений в рабочее состояние.
Зарубежные лидеры стали свидетелями попыток Киева нанести удары по территории РФ перед 9 Мая, эти попытки продолжаются. Угрозы киевского режима зарубежным лидерам накануне празднования Дня Победы слышали все.
Удары Вооруженных сил РФ наносятся по военным объектам Украины и представляют собой ответ на украинские атаки на мирную российскую инфраструктуру.
Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это — ответный удар, удар как раз по военным целям.
Кремль связал с эмоциональной перегрузкой высказывания Трампа по поводу ударов ВКС РФ по объектам на Украине.
Кремль отверг обвинения в адрес РФ в причастности к поджогу недвижимости премьера Британии.
Вы знаете, Лондон склонен к тому, чтобы подозревать Россию во всем нехорошем, что происходит в Великобритании. Как правило, все эти подозрения являются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными.
26 мая Владимир Путин примет в Кремле министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. В разговоре будет затронута украинская тема.
В понедельник вечером у Путина не исключен телефонный разговор.