Токаев принял нового акима Алматы

В пресс-службе Акорды рассказали подробности встречи.
Так, президент Казахстана был проинформирован о приоритетных направлениях предстоящей работы, включая планы по социально-экономическому развитию, совершенствованию городской среды и повышению качества жизни населения Алматы.
Кроме того, глава государства поставил ряд ключевых задач по развитию мегаполиса, включая обеспечение устойчивого экономического роста, диверсификацию структуры экономики, комплексную модернизацию городской инфраструктуры, а также улучшение состояния дорожно-транспортной сети и решение экологических проблем.