Лукьянцев: коллективный Запад пытается узурпировать повестку дня, связанную с правами человека

"Невозможно переоценить значение Победы над нацизмом. Если бы не огромная жертва прежде всего советского народа, ни Европы, ни всего человечества в целом просто не существовало бы в нынешнем виде. Результатом осознания этого непреложного факта стало принятие в 1945 году Устава ООН, который ознаменовал собой знаковую веху в развитии международных отношений. В их основу заложены принципы суверенного равенства государств во всем их многообразии, уважения к международному праву и правам человека и безусловной ценности человеческой жизни, — продолжил Григорий Лукьянцев.