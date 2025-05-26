Лукьянцев: коллективный Запад пытается узурпировать повестку дня, связанную с правами человека

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективный Запад пытается узурпировать повестку дня, связанную с правами человека. Такое мнение выразил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, выступая 26 мая на круглом столе «Хельсинкский заключительный акт как политическое наследие Победы во Второй мировой войне», сообщает корреспондент БЕЛТА.
«В этом году отмечаются сразу два знаковых, пусть и не равноценных, юбилея — 80 лет Победы во Второй мировой войне и 50 лет Хельсинкского заключительного акта. Этот рубеж — хороший повод задуматься об очень многом. Несмотря на настойчивые попытки коллективного Запада переписать целые “главы” прошлого столетия, Россия, Беларусь, наши партнеры по СНГ и здравомыслящие силы в ряде государств Европы продолжают отстаивать историческую правду», — отметил он.
"Невозможно переоценить значение Победы над нацизмом. Если бы не огромная жертва прежде всего советского народа, ни Европы, ни всего человечества в целом просто не существовало бы в нынешнем виде. Результатом осознания этого непреложного факта стало принятие в 1945 году Устава ООН, который ознаменовал собой знаковую веху в развитии международных отношений. В их основу заложены принципы суверенного равенства государств во всем их многообразии, уважения к международному праву и правам человека и безусловной ценности человеческой жизни, — продолжил Григорий Лукьянцев.
/Будет дополнено/.-0-