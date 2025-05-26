Посол РФ не исключает к зиме обострения энергокризиса в Приднестровье

Это будет зависеть и, естественно, от позиции Кишинева, от того, насколько он будет кооперабелен, договороспособен и готов решать эти проблемы в конструктивном ключе. Часть заявлений мы слышали, они носят достаточно позитивный характер. Президент Молдавии Майя Санду заявляла о том, что в Приднестровье, на левом берегу Днестра живут тоже граждане Молдовы, и надо считаться с их интересами. Как это будет воплощаться на практике, посмотрим.