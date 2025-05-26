Посол РФ не исключает к зиме обострения энергокризиса в Приднестровье

Пока те решения, которые найдены, работают. К зиме ситуация снова может обостриться, поскольку понадобится гораздо больше газа для отопления домов и для промышленных предприятий, для выработки электроэнергии, потому что летом газ в основном идет на выработку электроэнергии на Молдавской ГРЭС, а зимой его значительная часть — на отопление. И, конечно, это потребует увеличения поставок газа.
Российский дипломат подчеркнул, что в решении вопроса поставок газа много подводных камней, потому что сейчас цена очень сильно выросла для Приднестровья, в том числе и в связи с наличием многочисленных посредников. Олег Озеров отметил, что многое будет зависеть от развития ситуации в самом Европейском союзе, как он будет смотреть на эти проблемы.
Это будет зависеть и, естественно, от позиции Кишинева, от того, насколько он будет кооперабелен, договороспособен и готов решать эти проблемы в конструктивном ключе. Часть заявлений мы слышали, они носят достаточно позитивный характер. Президент Молдавии Майя Санду заявляла о том, что в Приднестровье, на левом берегу Днестра живут тоже граждане Молдовы, и надо считаться с их интересами. Как это будет воплощаться на практике, посмотрим.
Напомним, режим чрезвычайного положения в экономике в Приднестровье был введен 11 декабря 2024 года сроком на 30 дней в связи с кризисной ситуацией, сложившейся в энергетике. Впоследствии он неоднократно продлевался, очередной срок действия назначен до 8 июня 2025 года включительно.
Ранее власти Приднестровья отказались от предложенного Евросоюзом механизма помощи в закупках газа, для реализации которого нужно было выполнить ряд условий. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы приняла решение разрешить транзит газа в Приднестровский регион на основании контракта, заключенного «Молдовагазом» с европейским трейдером, с предоплатой. По договору иностранная компания закупает для Приднестровья три миллиона кубометров природного газа в сутки. Данный объем рассчитан для обеспечения голубым топливом бытовых потребителей и выработки электричества.