Израиль намерен в ближайшие два месяца занять 75% сектора Газа

Как пишет издание, палестинское население будет вытеснено в три небольшие зоны: в район Маваси на южном побережье сектора, который Израиль ранее объявил «гуманитарной зоной», на полосу земли в центральных районах Газы — Дейр-эль-Бале и Нусейрат, где ЦАХАЛ не применял наземные силы, и в центр города Газа, куда многие палестинцы вернулись во время перемирия в начале нынешнего года.