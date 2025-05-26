Андрей Левдиков покинул пост главы нижегородского ГУММиД

Руководитель МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» Андрей Левдиков покинул свой пост. Информацию об этом «КП — Нижний Новгород» подтвердили в городской администрации.
Как говорится в сообщении, Левдиков уволился по собственному желанию. Исполнять обязанности директора нижегородского ГУММиДа будет Илья Курапов.
Напомним, Андрей Левдиков возглавил управление в 2021 году. До этого он был замдиректора главного управления автодорог в регионе.
Ранее сообщалось, что в верхней части города продолжается строительство двух новых станций метро. Тоннелепроходческий щит «Владимир» привезли на площадь Сенную для строительства второго тоннеля метро.