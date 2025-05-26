Андрей Левдиков покинул пост главы нижегородского ГУММиД

Руководитель МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» Андрей Левдиков покинул свой пост. Информацию об этом «КП — Нижний Новгород» подтвердили в городской администрации.