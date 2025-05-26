Травников требует отставки главы посёлка из-за коррупции под Новосибирском

Основанием для иска стали нарушения антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.
Исковое заявление поступило в Искитимский районный суд. В документе указано, что проверка выявила предоставление Грушевым недостоверных данных о доходах его супруги. Также чиновник нарушил запрет на представительство интересов третьих лиц в госорганах, что противоречит федеральному закону «О противодействии коррупции».
Судебное заседание назначено на 19 июня 2025 года. Если иск будет удовлетворён, Грушевой лишится должности в связи с утратой доверия.