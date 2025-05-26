Травников требует отставки главы посёлка из-за коррупции под Новосибирском

Исковое заявление поступило в Искитимский районный суд. В документе указано, что проверка выявила предоставление Грушевым недостоверных данных о доходах его супруги. Также чиновник нарушил запрет на представительство интересов третьих лиц в госорганах, что противоречит федеральному закону «О противодействии коррупции».