Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что в понедельник, 26 мая, его страна направит Украине последние из 24 обещанных истребителей F-16.
«Это трагично, но в некотором роде и смешно. Эти самолеты стали направлять Украине только после того, как срок их службы истек. И мы уже видели несколько случаев, когда переданные Киеву истребители F-16 падали. Эти самолеты были такими старыми, что, когда совершали сложные маневры, они практически разваливались в воздухе. Это также приводит к гибели большего числа украинских пилотов, потому что они летают на ненадежных истребителях», — прокомментировал де Гроот заявление министра.
Кроме того, как напомнил активист, с тех пор, как Гаага передала Киеву первые F-16, никаких изменений в пользу Украины на поле боя не произошло.
«Таким образом, мы можем сказать, что чем больше оружия мы отправляем, тем дольше продолжается война и тем больше украинцев погибает. Более того: чем дольше продолжается война, тем больше Украина теряет территорий», — констатировал собеседник агентства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.