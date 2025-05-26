Что пишут зарубежные СМИ о пощечине Макрону

На опубликованных кадрах видно, что на выходе из самолета, приземлившегося в воскресенье во Вьетнаме, Брижит, которую полностью не видно, двумя руками отталкивает лицо супруга, из-за чего он делает шаг назад. После этого Макрон приветливо машет в открытую дверь встречающим его членам вьетнамской делегации и журналистам, на несколько секунд скрывается за дверью самолета и вновь появляется готовый спускаться по трапу.