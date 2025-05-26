Что пишут зарубежные СМИ о пощечине Макрону

На опубликованных кадрах видно, что на выходе из самолета, приземлившегося в воскресенье во Вьетнаме, Брижит, которую полностью не видно, двумя руками отталкивает лицо супруга, из-за чего он делает шаг назад. После этого Макрон приветливо машет в открытую дверь встречающим его членам вьетнамской делегации и журналистам, на несколько секунд скрывается за дверью самолета и вновь появляется готовый спускаться по трапу.
Западная пресса в целом скупо освещает случившееся, но подтверждает подлинность кадров и размещает официальное заявление Елисейского дворца. Однако видео мгновенно разошлось по социальным сетям, где пользователи активно делятся комментариями, дают Макрону советы, как спастись от «домашнего насилия», и создают мемы.
The US Sun
Невероятный момент: Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит во время «ссоры» на выходе из самолета во Вьетнаме. Шокированный Макрон сразу же замечает, что двери самолета открыты, и быстро поворачивается, чтобы помахать в сторону множества камер у подножия трапа. Затем Брижит демонстративно отказывается от руки, которую протягивает ей муж, когда она спускается по трапу самолета под ошеломленными «взглядами» камер.
Inquirer
Макрон после пощечины выглядит удивленным, но быстро приходит в себя и поворачивается, чтобы помахать через открытую дверь. Выражение или жестикуляцию Брижит рассмотреть было невозможно.
Voici
Сюрреалистическая сцена в самолете: Макрон подвергся нападению со стороны жены. Как гласит народная мудрость: бей врагов мощным кулаком. Макрон испытал это на себе: Брижит схватила его и ударила кулаком в подбородок.
MarieFrance
Брижит резким жестом дала затрещину своему мужу Эммануэлю. Видео поставило в неловкое положение Елисейский дворец. «Это был момент, когда президент и его супруга в последний раз дурачились перед началом (официального) визита, обмениваясь шутками», — пояснил журналистам один из друзей президента.
RMC
Случившегося оказалось достаточно, чтобы заинтриговать журналистов, сопровождавших визит французской президентской четы во Вьетнам. Они обратились за разъяснениями в Елисейский дворец. Там сначала заявили, что видео фейковое, намекнули на ИИ и пророссийские аккаунты. Но потом признали, что кадры подлинные, их распространили официальные агентства.
AirLive
Администрация Макрона сначала отрицала подлинность изображений, ссылаясь на манипуляции или редактирование, произведенные искусственным интеллектом. Но как только видеозаписи были подтверждены, официальная версия событий внезапно изменилась. Близкий друг президента описал инцидент как простую «семейную ссору».
Samaa
Неловкий момент между президентом Франции и его супругой Брижит попал на камеры. Видео моментально стало вирусным в интернете.
Resistance Repablicaine
За несколько минут президентская парочка стала посмешищем для всего мира. Государственный визит Макрона во Вьетнам превратился в грандиозное медийное фиаско, а его имидж в очередной раз был запятнан. Домашняя мыльная опера Макрона заставляет переключить канал.