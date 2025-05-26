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Глава Башкирии рассказал о поддержке первичного звена здравоохранения

Сегодня в Башкортостане возводят сразу шесть поликлиник — на территории Благовещенского, Учалинского, Янаульского, Аскинского, Абзелиловского и Бакалинского районов. Об этом сообщил в соцсетях Радий Хабиров.

Источник: t.me/radiyhabirov

Работы проводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», при этом в Благовещенске, Аскарово, Янауле и Учалах возводят детские поликлиники. Вместе с тем продолжается и программа модернизации поликлиник в Уфе.

— Первичное звено здравоохранения — именно то, с чего начинается забота о здоровье наших жителей. От условий в поликлиниках, их оснащения, от врачей, которые в них работают, зависит очень многое, — написал глава Башкирии.

Он подчеркнул, что за несколько последних лет в республике удилось улучшить ландшафт первичного звена и привлечь федеральное финансирование.

— Сохранение здоровья людей, увеличение продолжительности жизни остаются нашими безусловными приоритетами, — добавил Радий Фаритович.