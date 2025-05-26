Kurier: существование ЕС зависит от переговоров с США

По мнению Хаттмансдорфера, дальнейшее существование ЕС зависит от успешности переговоров с администрацией Трампа, пишет издание.
Трамп остается непредсказуемым, и это еще раз подтвердилось. Поэтому тем более важно, чтобы ЕС выступил единым фронтом и нашел решение за столом переговоров. Если Трамп настроен серьезно, ЕС должен принять контрмеры в торговой политике и распространить их, в частности, на компании сферы технологий и цифровых услуг. ЕС не должен умереть красивой смертью.
Ранее Трамп отметил, что с Евросоюзом трудно вести переговоры и призвал европейские компании переносить свое производство в США. На прошлой неделе он заявил, что с 1 июня введет в отношении ЕС 50%-ные тарифы. Однако после разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен решил продлить срок переговоров с ЕС и отложить введение тарифов до 9 июля. «Мне позвонила Урсула фон дер Ляйен и попросила продлить срок, установленный на 1 июня в отношении 50%-ного тарифа… Я согласился на продление до 9 июля 2025 года», — написал он в соцсети Truth Social.
Европа, со своей стороны, готовится к «быстрому и решительному продвижению переговоров, чтобы достичь хорошей сделки», заявила фон дер Ляйен.