Польша заявила о крупных маневрах в ответ на учения Беларуси и РФ «Запад-2025»

Польша заявила о крупных маневрах в ответ на учения Беларуси и России «Запад-2025». Подробности рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет ТАСС.
Глава Минобороны отметил, что в качестве ответа на белорусско-российские учения «Запад-2025», было поручено подготовить первые за годы крупных дивизионных учений. Он отметил, что подобные учения проведет 18-я дивизия.
— Мы разговариваем и работаем с нашими союзниками, больше деталей я предоставлять не буду, однако Польша проведет крупнейшие за годы дивизионные учения, — отметил Владислав Косиняк-Камыш.
Ранее Минобороны Беларуси сказало, что учение с Россией «Запад-2025» пройдет в середине сентября.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал учения Беларуси и России «Запад-2025»: «Ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают».
Кроме того, глава Минобороны Андрей Белоусов раскрыл детали учений Беларуси и РФ «Запад-2025».