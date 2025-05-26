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Польша заявила о крупных маневрах в ответ на учения Беларуси и РФ «Запад-2025»

Польша намерена провести крупные маневры в ответ на учения Беларуси и России «Запад-2025».

Источник: Комсомольская правда

Польша заявила о крупных маневрах в ответ на учения Беларуси и России «Запад-2025». Подробности рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет ТАСС.

Глава Минобороны отметил, что в качестве ответа на белорусско-российские учения «Запад-2025», было поручено подготовить первые за годы крупных дивизионных учений. Он отметил, что подобные учения проведет 18-я дивизия.

— Мы разговариваем и работаем с нашими союзниками, больше деталей я предоставлять не буду, однако Польша проведет крупнейшие за годы дивизионные учения, — отметил Владислав Косиняк-Камыш.

Ранее Минобороны Беларуси сказало, что учение с Россией «Запад-2025» пройдет в середине сентября.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал учения Беларуси и России «Запад-2025»: «Ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают».

Кроме того, глава Минобороны Андрей Белоусов раскрыл детали учений Беларуси и РФ «Запад-2025».