Новый глава МВД Волгоградской области и губернатор обсудили совместную работу

Андрей Бочаров подчеркнул важность сотрудничества между администрацией области и правоохранительными органами для обеспечения безопасности и правопорядка в регионе. Он отметил высокий уровень взаимодействия с Министерством внутренних дел и Главным Управлением МВД по Волгоградской области, выразив готовность оказывать всестороннюю поддержку в решении общих задач.