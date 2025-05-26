Новый глава МВД Волгоградской области и губернатор обсудили совместную работу

26 мая губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с врио руководителя Главного Управления МВД РФ по Волгоградской области Дмитрием Свиновым, сообщает сайт volgograd.kp.ru. В ходе встречи обсудили вопросы взаимодействия, текущую ситуацию в регионе и планы совместной работы.
Андрей Бочаров подчеркнул важность сотрудничества между администрацией области и правоохранительными органами для обеспечения безопасности и правопорядка в регионе. Он отметил высокий уровень взаимодействия с Министерством внутренних дел и Главным Управлением МВД по Волгоградской области, выразив готовность оказывать всестороннюю поддержку в решении общих задач.
Встреча прошла в конструктивном ключе. Стороны обсудили приоритетные направления работы, в том числе борьбу с преступностью, профилактику правонарушений и защиту прав граждан. Обсуждались также вопросы, связанные с обеспечением общественной безопасности, дорожной обстановкой и другими аспектами деятельности правоохранительных органов.