Губернатор Омской области проверил ход ремонта моста 60-летия ВЛКСМ

На данный момент на объекте работают 120 специалистов, которые трудятся в две смены и следуют утверждённому графику. Движение транспорта сейчас организовано по одной стороне моста. Осенью планируется переключение движения на противоположную сторону с завершением асфальтирования до холодов и последующей организацией реверсивного движения.