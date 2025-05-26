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Губернатор Омской области проверил ход ремонта моста 60-летия ВЛКСМ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко лично проверил, как идёт капитальный ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ — важного объекта транспортной сети, соединяющего правобережную и левобережную части города.

На данный момент на объекте работают 120 специалистов, которые трудятся в две смены и следуют утверждённому графику. Движение транспорта сейчас организовано по одной стороне моста. Осенью планируется переключение движения на противоположную сторону с завершением асфальтирования до холодов и последующей организацией реверсивного движения.

Виталий Хоценко подчеркнул важность своевременной подготовки к переключению транспортных потоков и поручил подрядной организации «СтройТраст» минимизировать неудобства для горожан, оперативно проводя работы в ночное время.

Капитальный ремонт моста осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы включают ремонт проезжей части, несущих конструкций моста и прилегающих территорий.

Уже выполнен демонтаж ограждений, тротуаров, контактной сети и трамвайных рельсов с правой стороны, а также подготовительные работы под установку новых конструкций. Параллельно ведутся работы по пескоструйной очистке металлоконструкций, нанесению антикоррозийной защиты и устройству ливневой канализации.