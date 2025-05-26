США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины

«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев, — сказал Мерц (цитата по “РИА Новости”). — Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать».