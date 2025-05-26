«Они слуги народа»: эксперт по этикету — о пощечине Макрону от жены

— Она, как и ее муж, должна держать лицо. И как бы ей ни хотелось вспылить, сказать публично что-то грубое или пустить в ход даже руки, этого не должно было произойти, и мы не должны были этого видеть. Президент и первая леди страны — это слуги народа, поэтому они обязаны быть примером для подражания, это их долг, — подчеркнула эксперт.