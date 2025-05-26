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«Они слуги народа»: эксперт по этикету — о пощечине Макрону от жены

В Сети появилось видео, на котором жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит ударила его по лицу. «Вечерняя Москва» узнала у международного эксперта по этикету и протоколу Альбины Холговой, какой урон это может нанести репутации французского лидера.

В Сети появилось видео, на котором жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит ударила его по лицу. «Вечерняя Москва» узнала у международного эксперта по этикету и протоколу Альбины Холговой, какой урон это может нанести репутации французского лидера.

По мнению специалиста, в данном случае мы имеем дело с рукоприкладством, а для супруги президента это недопустимое поведение.

— Она, как и ее муж, должна держать лицо. И как бы ей ни хотелось вспылить, сказать публично что-то грубое или пустить в ход даже руки, этого не должно было произойти, и мы не должны были этого видеть. Президент и первая леди страны — это слуги народа, поэтому они обязаны быть примером для подражания, это их долг, — подчеркнула эксперт.

Если бы на этих людей не была возложена такая социальная ответственность, как быть примером для своего народа, тогда можно было бы найти оправдание ее поступку, отметила собеседница «ВМ».

— Но когда речь идет о первых лицах государствах, этого быть не должно. Если сегодня мы оправдаем это, то завтра оправдаем политиков, которые вместо переговоров будут решать конфликтные ситуации другими методами, — пояснила Холгова.

Если говорить о политическом этикете и женщинах, то одним из главных эталонов поведения на публике была королева Елизавета II, считает эксперт.

— Она никогда себе не позволяла проявлять какие-либо эмоции. Елизавета II как истинная леди держала лицо, несмотря на то, что чувствовала внутри. В отличие от ее же наследника, нынешнего короля Великобритании Карла III, который позволил себе публично нецензурно выразиться из-за потекшей перьевой ручки, — добавила Холгова.

Инцидент с ударом прокомментировали в Елисейском дворце. Пощечину Макрону от его супруги Брижит назвали «игривым поддразниванием».