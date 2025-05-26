Раскрыта причина «заморозки» работы Русского дома в Сирии

Глава российского государственного агентства Евгений Примаков объяснил ТАСС, что функционирование Русского дома было заморожено из-за нестабильной ситуации в Сирии, никакая работа там не ведется. Он отметил, что представительство закрыли по рекомендации сотрудников российского посольства, которое продолжает свою деятельность в республике.
«Мы ждем, когда ситуация в сфере безопасности позволит нам вернуться и возобновить эту работу», — приводят слова Примакова «Ведомости».
Он уточнил, что Русский дом поставил на паузу набор студентов из Сирии для обучения в России, так как в настоящее время не представляется возможным идентифицировать поступающих и удостовериться, что они предоставили верные документы. Квота, которая определена правительством для студентов из Сирии, будет набираться за счет граждан республики, которые уже находятся в РФ и намерены перейти с бакалавриата на магистратуру или поступить в аспирантуру.
В феврале в Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова и главы Россотрудничества Евгения Примакова. Ключевой темой разговора стала совместная деятельность Фонда Росконгресс и государственного агентства. Стороны достигли договоренности о сотрудничестве по содержательному наполнению Русских домов за границей. Кобяков тогда подчеркнул, что российские представительства Россотрудничества должны быть точкой притяжения и для российских граждан, и для иностранцев и рассказывать о событиях, происходящих в РФ.
Полное название представительства Россотрудничества — Российский центр науки и культуры. Всего в мире работают 44 представительства. Приостановлена деятельность Русских домов в Румынии, Словении и Азербайджане.