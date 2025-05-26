Раскрыта причина «заморозки» работы Русского дома в Сирии

Он уточнил, что Русский дом поставил на паузу набор студентов из Сирии для обучения в России, так как в настоящее время не представляется возможным идентифицировать поступающих и удостовериться, что они предоставили верные документы. Квота, которая определена правительством для студентов из Сирии, будет набираться за счет граждан республики, которые уже находятся в РФ и намерены перейти с бакалавриата на магистратуру или поступить в аспирантуру.