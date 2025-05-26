Посол Белоруссии рассказал о защите исторической памяти о ВОВ в Сербии

«Сегодняшняя конференция показывает, что работа по защите исторической памяти здесь активно ведется. Мы и в прошлом году на 80-летие освобождения Белоруссии и 80-летие освобождения Сербии активно участвовали. Нас приглашали, спасибо за это сербской стороне, на памятные мероприятия, которых было очень много. Мы видели очень большое участие представителей властей и ветеранских организаций. В Белоруссии ведется большая работа на эту тему и могу только высказать слова благодарности сербской стороне за бережное отношение к захоронениям и местам памяти, связанным с участием Красной Армии в освобождении Югославии, сербских городов и населенных пунктов», — заявил дипломат в разговоре с агентством.