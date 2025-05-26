Посол Белоруссии рассказал о защите исторической памяти о ВОВ в Сербии

Представители белорусского посольства в понедельник присутствовали на конференции «Геноцид славянских народов в ХХ веке» в Институте политических исследований в Белграде. Вечером посольство совместно с Музеем жертв геноцида организует показ документальной дилогии «Лагеря смерти» и «Сожженные села» в городской библиотеке Белграда.
«Сегодняшняя конференция показывает, что работа по защите исторической памяти здесь активно ведется. Мы и в прошлом году на 80-летие освобождения Белоруссии и 80-летие освобождения Сербии активно участвовали. Нас приглашали, спасибо за это сербской стороне, на памятные мероприятия, которых было очень много. Мы видели очень большое участие представителей властей и ветеранских организаций. В Белоруссии ведется большая работа на эту тему и могу только высказать слова благодарности сербской стороне за бережное отношение к захоронениям и местам памяти, связанным с участием Красной Армии в освобождении Югославии, сербских городов и населенных пунктов», — заявил дипломат в разговоре с агентством.
По словам главы белорусского диппредставительства, позиция официального Белграда по сохранению исторической памяти заслуживает уважения.
«В этом году мы видели, что было широко отмечено 80-летие великой Победы над фашизмом. Было много мероприятий и все посольства, которые представляют страны СНГ, находящиеся в Белграде, участвовали в центральной церемонии, которая была организована на очень высоком уровне. Мы как посольство участвовали совместно с российскими коллегами и сербскими ветеранскими и общественными организациями в ряде возложений вне Белграда и видим, что там также оказывается подобающее уважение к захоронениям и уход за ними», — отметил Малиновский.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.