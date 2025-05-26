AFP поделилось деталями нового предложения по сектору Газа

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новое предложение по прекращению военных действий в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предполагает возвращение десяти израильских заложников, прекращение огня на 70 дней и частичный уход израильских военных с территории анклава, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на палестинский источник, знакомый с ходом переговоров.