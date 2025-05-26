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AFP поделилось деталями нового предложения по сектору Газа

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новое предложение по прекращению военных действий в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предполагает возвращение десяти израильских заложников, прекращение огня на 70 дней и частичный уход израильских военных с территории анклава, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на палестинский источник, знакомый с ходом переговоров.

Источник: AP 2024

Как рассказал агентству источник, посредники в переговорах между сторонами представили это предложение «в течение последних нескольких дней». Он добавил, что предложение появилось в результате «видения» американского спецпосланника Стива Уиткоффа.

«Новое предложение, которое считается результатом… видения… Уиткоффа, предусматривает возвращение десяти живых израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, в обмен на прекращение огня на 70 дней, частичный отвод (израильских военных — ред.) из сектора Газа и освобождение ряда палестинских заключенных», — цитирует агентство источник.

Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.