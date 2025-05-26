Беглов одобрил новые выплаты многодетным семьям и будущим мамам в Петербурге

Губернатор Александр Беглов на совещании с членами правительства Петербурга одобрил внесение в Социальный кодекс трех новых мер поддержки многодетных семей и материнства. Изменения направлены на рост рождаемости и реализацию нацпроекта «Семья».
— В прошлом году мы расширили возможности получения регионального маткапитала, отменили плату за детсады, начали предоставлять подарочные наборы новорожденным. Теперь город будет получать федеральную субсидию на софинансирование новых региональных программ повышения рождаемости, — передает слова Беглова пресс-служба Смольного.
С 2025 года многодетным семьям частично или полностью погасят ипотеку за счет бюджета. Выплата составит до 550 тысяч рублей и дополнит федеральную, равную 450 тысячам. Таким образом, семья с тремя детьми сможет получить до 1 млн рублей на погашение жилищного кредита.
Кроме того, город компенсирует половину стоимости обучения одного ребенка из многодетной семьи в колледже, если он подведомственен Комитету по социальной политике. А петербурженки, обучающиеся очно и ожидающие ребенка, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.
Беглов поручил профильным комитетам организовать информирование горожан о новых мерах и отработать порядок их предоставления.