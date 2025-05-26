Беглов одобрил новые выплаты многодетным семьям и будущим мамам в Петербурге

Кроме того, город компенсирует половину стоимости обучения одного ребенка из многодетной семьи в колледже, если он подведомственен Комитету по социальной политике. А петербурженки, обучающиеся очно и ожидающие ребенка, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.