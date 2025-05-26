Депутат Дмитрий Гусев: кубанцы перестанут задыхаться от дыма, но нужен грант

«В мире уже есть успешные примеры. Из соломы делают все — от грибов до строительных материалов. Такие проекты на Кубани не только очистят воздух и дадут людям дышать полной грудью, но и дадут новые рабочие места. Необходимо выделить гранты на исследования и конкурсы для ученых, чтобы ускорить работу над технологиями», — сказал Дмитрий Гусев.