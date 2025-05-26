Депутат Дмитрий Гусев: кубанцы перестанут задыхаться от дыма, но нужен грант

Депутат Госдумы от Краснодарского края направил письмо главе Российского научного фонда Владимиру Беспалову. Дмитрий Гусев предложил поддержать ученых в решении проблемы со смогом, от которого жители края страдают каждую осень.
Фермеры сжигают рисовую солому, что и становится причиной едкого смога. Это, в свою очередь, вредит экологии и здоровью людей.
В Кубанском государственном технологическом университете разрабатывают технологию альтернативной переработки соломы. Это позволит избавиться от смога и создать полезные продукты. Разработку могут внедрить за 1−2 года.
«В мире уже есть успешные примеры. Из соломы делают все — от грибов до строительных материалов. Такие проекты на Кубани не только очистят воздух и дадут людям дышать полной грудью, но и дадут новые рабочие места. Необходимо выделить гранты на исследования и конкурсы для ученых, чтобы ускорить работу над технологиями», — сказал Дмитрий Гусев.
Директор Института пищевой и перерабатывающей промышленности КубГТУ Аслан Шаззо отметил рост заболеваемости там, где сжигают солому. Причиной становится вдыхание вредных веществ. Но запреты на сжигание соломы не решат проблему.
Ученые представили газовый метод переработки соломы. Это позволит уменьшить выбросы и открыть новые экономические возможности для Кубани. Технологию применяют на одном из предприятий в Динском районе.
«Мы почти решили проблему смога. Осталось доработать технологию, чтобы она была готова к масштабному применению», — сказал проректор КубГТУ по науке и инновациям Валентин Шапошников.