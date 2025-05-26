Песков связал слова Трампа о Путине с эмоциональной перегрузкой

«Я думаю, что во многом такой воинственный образ Трампа специально формирует пресса, которая враждебна к самому Трампу. Надо спокойно относиться к подобным новостям и все, что пишут западные СМИ в этом контексте делить на два, а то и на три. Мне кажется, что этот случай никак не должен повлиять на американо-российский диалог», — сказал сенатор.